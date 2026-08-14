Онофрійчук зупинилася за крок до медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026

У п'ятницю, 14 серпня, на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики відбувся фінал у індивідуальному багатоборстві.

Україну в ньому представляла Таїсія Онофрійчук, яка у своїй групі показала сумарний результат 116.050, посівши перше проміжне місце.

Після цього виступила друга половина учасниць (яка показала найкращі результати у кваліфікації), де першою виявилася представниця Німеччини Дар'я Варфоломєєв, другою – Стіліана Ніколова з Болгарії, а замкнула трійку італійська гімнастка Софія Раффаелі.

Результати фіналу в індивідуальному багатоборстві

Усі три спортсменки перевершили результат Онофрійчук, а також виграли 3 неіменні ліцензії на ОІ-2028, які відбудуться в Лос-Анджелесі.

Як відомо, Онофрійчук завершила кваліфікацію з підсумковим результатом 83,150 бала (сума у трьох найкращих видах) та посіла 12 місце. А ось Поліна Каріка завершила відбір 23-ю, тож не пройшла у фінал – путівку здобуло 18 найкращих гімнасток.

Нагадаємо, у липні Онофрійчук стала переможницею загального заліку Кубка світу-2026 у вправах з обручем.