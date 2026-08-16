Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Гімнастика

Вперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

Микола Літвінов — 16 серпня 2026, 13:49
Вперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в фіналі з обручем на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні.

Номер Онофрійчук судді оцінили в 30.700 бала. Музичним супроводом для виступу киянки став хіт "Thriller" американського співака Майкла Джексона.

За артистичну складову Онофрійчук отримала 8.300 бала. Завдяки складності номера, якій судді дали 14.100 бала, українка зуміла залишити позаду всіх своїх опоненток.

Онофрійчук випередила на п'єдесталі "бронзову" призерку Олімпійських ігор-2022 – італійку Софію Раффаелі. Трійку лідерів закрила гімнастка російського походження Дар'я Варфоломєєв, яка представляє Німеччину.

Результати фіналу.

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30.700
  2. Софія Раффаелі (Італія) – 30.500
  3. Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30.400
  4. Даніела Муніц (Ізраїль) – 30.050
  5. Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 30.000

Зауважимо, що це перше "золото" на цьогорічній світовій першості для України.

Востаннє "синьо-жовті" перемагали в індивідуальній програмі на чемпіонаті світу, який проходив в Україні, ще у 2013 році, коли Ганна Різатдінова виграла золоту медаль. До речі, це досягнення підкорилося їй саме у вправі з обручем.

Загалом це перший тріумф Онофрійчук на рівні чемпіонату світу. Раніше киянка двічі посідала треті місця на минулорічній світовій першості в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, що це не єдиний фінал, у якому українки змагатимуться 16 серпня на цьогорічному чемпіонаті світу.

Таїсія Онофрійчук також боротиметься за звання найкращої у фіналі з булавами (о 16:10). А збірна України спробує виграти золоту медаль у фіналі з 3 обручами й 2 парами булав (о 15:00).

Напередодні збірна України зупинилася за крок до п'єдесталу в фіналі з п'ятьма м'ячами на ЧС-2026. 

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастика

Збірна України зупинилася за крок до п'єдесталу у фіналі з групових вправ на ЧС-2026 з художньої гімнастики
Україна не потрапила до трійки призерів командного багатоборства на ЧС-2026 та залишилася без олімпійської ліцензії
Онофрійчук зупинилася за крок до медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026
Онофрійчук лідирує в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026 після виступу половини учасниць
Онофрійчук вийшла у фінал ЧС-2026 з художньої гімнастики у багатоборстві, де боротиметься за олімпійську ліцензію

Останні новини