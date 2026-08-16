Вперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики

Українка Таїсія Онофрійчук здобула перемогу в фіналі з обручем на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики, який триває у Франкфурті-на-Майні.

Номер Онофрійчук судді оцінили в 30.700 бала. Музичним супроводом для виступу киянки став хіт "Thriller" американського співака Майкла Джексона.

За артистичну складову Онофрійчук отримала 8.300 бала. Завдяки складності номера, якій судді дали 14.100 бала, українка зуміла залишити позаду всіх своїх опоненток.

Онофрійчук випередила на п'єдесталі "бронзову" призерку Олімпійських ігор-2022 – італійку Софію Раффаелі. Трійку лідерів закрила гімнастка російського походження Дар'я Варфоломєєв, яка представляє Німеччину.

Результати фіналу.

Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30.700 Софія Раффаелі (Італія) – 30.500 Дар'я Варфоломєєв (Німеччина) – 30.400 Даніела Муніц (Ізраїль) – 30.050 Тахміна Ікромова (Узбекистан) – 30.000

Зауважимо, що це перше "золото" на цьогорічній світовій першості для України.

Востаннє "синьо-жовті" перемагали в індивідуальній програмі на чемпіонаті світу, який проходив в Україні, ще у 2013 році, коли Ганна Різатдінова виграла золоту медаль. До речі, це досягнення підкорилося їй саме у вправі з обручем.

Загалом це перший тріумф Онофрійчук на рівні чемпіонату світу. Раніше киянка двічі посідала треті місця на минулорічній світовій першості в Ріо-де-Жанейро.

Нагадаємо, що це не єдиний фінал, у якому українки змагатимуться 16 серпня на цьогорічному чемпіонаті світу.

Таїсія Онофрійчук також боротиметься за звання найкращої у фіналі з булавами (о 16:10). А збірна України спробує виграти золоту медаль у фіналі з 3 обручами й 2 парами булав (о 15:00).

Напередодні збірна України зупинилася за крок до п'єдесталу в фіналі з п'ятьма м'ячами на ЧС-2026.