Україна не потрапила до трійки призерів командного багатоборства на ЧС-2026 та залишилася без олімпійської ліцензії

У суботу, 15 серпня, на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики відбулась кваліфікація командного багатоборства.

Україну представляли Діана Баєва, Олександра Ющак, Валерія Перемета, Кіра Ширикіна та Поліна Городнича. На старті змагань «синьо-жовті» захопили лідерство у вправах з обручами та булавами, однак згодом їх випередили представниці інших збірних.

У підсумку Україна посіла 5-те місце командного багатоборства та залишилася без олімпійської ліцензії на Ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Перемогу здобула збірна Іспанії з результатом 57,450 бала. Друге місце посіла Японія, а третьою стала Бразилія.

Саме призери командного багатоборства отримали три неіменні ліцензії на Олімпійські ігри-2028 у Лос-Анджелесі.

Для України п'яте місце стало повторенням найкращого результату за останні вісім років. Вище українки фінішували лише на чемпіонаті світу-2018, де посіли четверту сходинку. Ще одне п'яте місце українки здобули у 2023 році.

Зазначимо, що збірну України також чекають два окремі фінали у групових вправах. "Синьо-жовті" виступлять у фіналі з п'ятьма м'ячами, де посіли п'яте місце у кваліфікації, а також у вправі з трьома обручами та чотирма булавами, де також показали п'ятий результат.

Фінали відбудуться у неділю, 16 серпня, та розпочнуться о 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Таїсія Онофрійчук зупинилась за крок до медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026.