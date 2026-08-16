Онофрійчук стала срібною призеркою у фіналі з булавами на ЧС-2026
Таїсія Онофрійчук
Getty Images
У неділю, 16 серпня, на чемпіонаті світу-2026 з художньої гімнастики проходять фінали в окремих вправах, де ще одну медаль здобула українська грація Таїсія Онофрійчук.
18-річна гімнастка стала срібною призеркою у вправах булавами, показавши результат 30.050. Кращою за українку стала лише представниця Болгарії Стіліана Ніколова, виступ якої судді оцінили в 30.150.
Це перша медаль Онофрійчук на ЧС у вправах із булавами. Досі вона на цьому рівні була четвертою у 2025 році.
ЧС-2026 з художньої гімнастики
Результати фіналу з булавами
- Стіліана Ніколова (Болгарія) – 30.150
- Таїсія Онофрійчук (Україна) – 30.050
- Марія Борісова (-) – 30.050
Напередодні Таїсія стала чемпіонкою світу в фіналі з обручем.
Також Онофрійчук зупинилася за крок до медалі в індивідуальному багатоборстві на ЧС-2026.