Поліція підтвердила, що блогерка Гуторка фізично не могла підписувати документи на організацію скандального ЧУ зі спортивної гімнастики

23-річна блогерка Валерія Гуторка, яка є власницею компанії "Київ Медіа Продакшн", фізично не могла підписувати документи на організацію чемпіонату України 2024 зі спортивної гімнастики, що відбувся 28-29 вересня минулого року в "Палаці спорту" у Києві.

Про це йдеться в ухвалі Шевченківського суду Києва.

Поліція подала до суду клопотання щодо слідчих дій в Палаці спорту, з метою виявлення та фіксації відомостей стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення.

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"Всі договори, та акти приймання-передачі наданих послуг з боку наданих послуг з боку ТОВ "Київ Медіа Продакшн" підписані фізичним підписом від імені директора ТОВ "Київ Медіа Продакшн" особа 7 (Валерія Гуторка – прим. "Чемпіона"). Однак, відповідно до відомостей, наявних в інтегрованій міжвідомчій інформаційно-телекомунікаційній системі щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів "АРКАН", Особа 7 13.08.2024 перетнула державний кордон України на пункті перетину "Краківець" у напрямку на виїзд, та станом на 23.10.2024 на територію України не в’їжджала", – повідомляє поліція, посилаючись на досудове слідство.

Поліція повідомляє, що в рамках досудового розслідування встановлено, що блогерка Валерія Гуторка під час підписання договорів була за кордоном, а тому фізично не могла залишити свій підпис на договорах про закупівлю послуг.

"Вищевикладене свідчить про те, що директор ТОВ "Київ Медіа Продакшн" не могла укласти та підписати договори про закупівлю послуг разом з додатками – специфікаціями, які укладені 23.09.2024 та 25.09.2024, так і акти приймання-передачі наданих послуг, які укладені 01.10.2024, оскільки 13.08.2024 перетнула державний кордон України в напрямку на виїзд, та станом на 23.10.2024 на територію України не в`їжджала, та відповідно надати послуги (теж не могла – прим. Champion.com.ua)".

Після розгляду аргументів поліції, суд ухвалив рішення, яким дозволив провести огляд Палацу спорту.

Нагадаємо, що розслідування щодо ЧУ-2024 зі спортивної гімнастики, який став найдорожчим спортивним змаганням на території України з тих, які фінансуються держбюджетом з початку повномасштабної війни, проводили журналісти Tribuna.com спільно з незалежним антикорупційним центром NGL.media.

Під час розслідування було з'ясовано, що загальний кошторис турніру склав 8,5 млн гривень, з яких 6,6 отримала компанія "Київ Медіа Продакшн". "Укрспортзабезпечення" уклало з цією фірмою вісім угод.

"Чемпіон" зв'яжеться з поліцією Києва та міською прокуратурою столиці та спробує дізнатися нові деталі цієї справи.