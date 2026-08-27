Нічого не буду коментувати: Чепурний – про можливу зміну громадянства

Український гімнаст Назар Чепурний відмовився коментувати можливість зміни спортивного громадянства через ситуацію з відсутністю допомоги від українського міністерства та федерації у підготовці до чемпіонату Європи.

Суспільне Спорт звернулося до гімнаста з питанням, чи отримував він пропозицію від Німеччини виступати за її збірну після отриманої допомоги у підготовці.

"Нічого не буду коментувати", – відповів Чепурний.

Нагадаємо, Чепурний виклав допис на своїй сторінці в Інстаграм, де звинуватив міністерство та федерацію у відсутній допомозі під час підготовки до турніру.

Водночас пресслужба Міньмолодьспорту в коментарі "Чемпіону" заявила, що ця інформація не відповідає дійсності.

Як відомо, 2025 року збірну залишив Ілля Ковтун, що почав виступати за Хорватію, тоді як Радомир Стельмах представляв на Євро саме Німеччину, яка допомагала Чепурному в підготовці до турніру.

Нагадаємо, Чепурний став чемпіоном Європи 2026 року зі спортивної гімнастики, здобувши золоту медаль у чоловічому опорному стрибку.