Верняєв очолив Київську федерацію спортивної гімнастики

Олімпійський чемпіон-2016 Олег Верняєв став президентом Київської федерації спортивної гімнастики.

Про це спортсмен повідомив у своєму Instagram.

Верняєв зазначив, що на звітно-виборчій конференції 31 делегат підтримав його кандидатуру, і лише один виступив проти. 30-річний гімнаст пообіцяв почати змінювати систему та працювати на благо виду спорту, в якому виступає.

Також Олег подякував своєму попереднику Віктору Жовноватому, який очолював Київську федерацію спортивної гімнастики понад 20 років.

Зазначимо, що перед Олімпійськими іграми-2024 у Верняєва був публічний конфлікт з віцепрезиденткою Федерації спортивної гімнастики України Стеллою Захаровою. Чемпіон Ріо-2016 поскаржився на якість чешок, після чого функціонерка звинуватила українські ЗМІ в поширенні ворожого ІПСО.