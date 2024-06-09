Віцепрезидентка Української федерації гімнастики звинуватила ЗМІ у поширенні ворожої ІПСО

Віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова звинуватила українські ЗМІ в роздмухуванні скандалів та поширенні ворожих інформаційно-психологічних спеціальних операцій (ІПСО).

Так вона відреагувала на резонанс, який виник у медіа після того, як олімпійський чемпіон Олег Верняєв публічно поскаржився на порвані чешки. Захарова заявила, що принципово відмовилася давати коментар усім ЗМІ, натомість опублікувавши допис у Facebook.

"Перед Олімпійськими іграми тхне ворожою ІПСО. Я, як віце-президент УФГ, як президент ФСГУ та спортивний функціонер не дозволю сіяти розбрат у національній збірній команді та використовувати імена наших найкращих спортсменів для дискредитації збірної команди, Федерації, Міністерства молоді та спорту України та нашої Держави.

Дуже прикро, що коли наші гімнасти завойовують медалі ну зовсім мала кількість ЗМІ це взагалі висвітлює, ну зовсім рідко беруть інтерв’ю у спортсменів саме про їх досягнення та результати. Про анонси і трансляції спортивних подій - взагалі можна навіть і не мріяти, їх просто немає. А от зачепитись за будь-яку дрібницю і роздмухати до рівня скандалу - це політика деяких ЗМІ", — написала Захарова.