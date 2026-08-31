Українська олімпійська гімнастка оголосила про завершення кар'єри у 23 роки

23-річна українська гімнастка Христина Погранична ухвалила рішення завершити кар'єру у великому спорті.

Про це вона оголосила на своїй сторінці в Інстаграмі.

Уродженка Львова напряму не вказала на причини для такого кроку, проте вона зазначила, наскільки наповненим був її шлях у художній гімнастиці.

"Хочу сказати вам одну важливу для мене річ – я завершую кар'єру у великому спорті. Я довго наважувалася на це рішення й підбирала правильні слова, адже це дуже вагомий момент у моєму житті. За ним стоїть величезна частина мого шляху, багато років праці, переживань, травм, перемог і поразок. Розумію, що зараз, у такий важкий для нашої країни час, коли щодня ми переживаємо обстріли, втрати та страшні новини, ця подія може здаватися не найважливішою".

За її словами, протягом виступів мотивацію їй дарували три речі: любов до гімнастики, любов до України й любов та безумовна підтримка рідних і близьких.

"У 2008, коли мені було 5 років я вперше прийшла в зал на художню гімнастику, у 2010 я вперше поїхала на міжнародний турнір, в Угорщину. У 2016 я стала членом юніорської збірної України. У 2019 я стала членом Національної збірної…За цей час було безліч різних змагань і доленосних етапів. Три речі мене втримували у цьому шаленому "марафоні з барʼєрами": любов до гімнастики, любов до України й любов та безумовна підтримка моїх рідних і близьких".

Вона згадала людей, які наставляли її протягом всієї кар'єри. Зокрема, вона виділила її наставниць Ірину Руду, Людмилу Яковенко та Анну Сопрунову.

"Мені неймовірно пощастило зустріти саме тих людей, які змогли розгледіти в мені потенціал : я мала надзвичайно мудру, мужню і дуже цілеспрямовану тренерку. Але звичайних букв і слів буде завжди замало, щоб описати наш шлях і мою вдячність Ірині Рудій Дивовижна Людмила Яковенко, яка в такому ранньому віці побачила в мене цю іскру і почала вселяти мені любов до гімнастики. І я ніколи не забуду, які складні та виснажливі були уроки хореографії з Анною Гаврилівною Сопруновою, але як майстерно і точно вона шліфувала і відточувала у мені техніку та грацію кожного руху".

Наприкінці своєї заяви Погранична подякувала фанатам за багаторічну підтримку та наголосила, що в її житті настане наступний етап, тому вона не збирається прощатися із вболівальниками.

"Окрема подяка моїм фанам, чия сила і любов тримала мене.Я все життя буду вдячна тим, хто допомагав і вірив у мене. Також дякую тим, хто заважав і знецінював - самі того не розуміючи, ви загартували мій дух і волю.Я з вами не прощаюся, а сміливо йду у нові етапи свого життя. До зустрічі".

Зауважимо, що Погранична є колишньою спортсменкою збірної України. Вона виступала у фіналі своєї дисципліни на Олімпійських іграх 2020 року в Токіо, де посіла в підсумку дев'яте місце.

Окрім того, на юнацькому рівні стала срібною призеркою Олімпіади 2018 року в Буенос-Айресі та чемпіонкою Європи у тому ж році. На Універсіаді-2023 вона виграла дві золоті медалі та одне "срібло".

Вона представляла Україну на трьох чемпіонатах світу. Її найвищим показником на світовій першості було четверте місце у 2021 році. А також вона посіла друге місце на Клубному чемпіонату світу-2024 в Токіо.

Нагадаємо, що напередодні Таїсія Онофрійчук здобула для України перше за 13 років "золото" на світовій першості.