Українські гімнастки кваліфікувалися в фінал командних змагань з обручем на Кубку світового виклику

Збірна України з художньої гімнастики вийшла в фінал командних змагань з обручем після першого дня Кубку світового виклику Клуж-Напока-2024, що відбувається в Румунії.

Українки в складі Марії Височанської, Діани Баєвої, Аліни Мельник, Кіри Ширикіної і Валерії Перемети заробили 36,850 балів та посіли п'яте місце. У багатоборстві українська команда також займає проміжну п'яту позицію.

Щодо індивідуальної першості, то Таїсія Онофрійчук стала першою запасною в фіналах з обручем та м'ячем, також вона наразі посідає 9 проміжну сходинку в багатоборстві. Інша українська грація Лейла Юсіфзаде займає наразі 25 місце в багатоборстві. Зазначимо, що для Юсіфзаде це перший старт такого рівня в кар'єрі.

Завтра, 13 липня, українські гімнастки змагатимуться у кваліфікації з булавами, стрічкою та 3 стрічками/2 м'ячами. Також будуть визначені призерки багатоборства.

Напередодні Онофрійчук здобула дві бронзові нагороди на етапі Кубку світу в італійському Мілані.