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Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук знову кваліфікувалася у два фінали чемпіонату Європи, Онопрієнко не зможе поборотися за медалі

Станіслав Лисак — 24 травня, 20:37
Онофрійчук знову кваліфікувалася у два фінали чемпіонату Європи, Онопрієнко не зможе поборотися за медалі

Українська грація Таїсія Онофрійчук вийшла до двох фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики, що проходить в угорському Будапешті.

Онофрійчук із другим результатом пробилася до вирішального етапу змагань зі стрічкою. Також Таїсія стала четвертою у відборі з багатоборства.

Вікторія Онопрієнко посіла 26-те місце в багатоборстві та стала другою запасною. Зазначимо, що Таїсія та Вікторія не змогли вийти до фіналу у вправах з булавами.

Напередодні Онофрійчук кваліфікувалася до вирішальної частини змагань з обручем та м'ячем.

Розклад чемпіонату Європи-2024 з художньої гімнастики

  • 25 травня. 11:00. Фінал особистого багатоборства
  • 25 травня. 18:45. Кваліфікації — групові вправи
  • 26 травня. 11:10. Фінали вправ з окремими снарядами
  • 26 травня. 14:45. Фінали групових вправ

Нагадаємо, що в групових вправах Україну представлятимуть: Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.

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