Онофрійчук знову кваліфікувалася у два фінали чемпіонату Європи, Онопрієнко не зможе поборотися за медалі
Українська грація Таїсія Онофрійчук вийшла до двох фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики, що проходить в угорському Будапешті.
Онофрійчук із другим результатом пробилася до вирішального етапу змагань зі стрічкою. Також Таїсія стала четвертою у відборі з багатоборства.
Вікторія Онопрієнко посіла 26-те місце в багатоборстві та стала другою запасною. Зазначимо, що Таїсія та Вікторія не змогли вийти до фіналу у вправах з булавами.
Напередодні Онофрійчук кваліфікувалася до вирішальної частини змагань з обручем та м'ячем.
Розклад чемпіонату Європи-2024 з художньої гімнастики
- 25 травня. 11:00. Фінал особистого багатоборства
- 25 травня. 18:45. Кваліфікації — групові вправи
- 26 травня. 11:10. Фінали вправ з окремими снарядами
- 26 травня. 14:45. Фінали групових вправ
Нагадаємо, що в групових вправах Україну представлятимуть: Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.