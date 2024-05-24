Онофрійчук знову кваліфікувалася у два фінали чемпіонату Європи, Онопрієнко не зможе поборотися за медалі

Українська грація Таїсія Онофрійчук вийшла до двох фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики, що проходить в угорському Будапешті.

Онофрійчук із другим результатом пробилася до вирішального етапу змагань зі стрічкою. Також Таїсія стала четвертою у відборі з багатоборства.

Вікторія Онопрієнко посіла 26-те місце в багатоборстві та стала другою запасною. Зазначимо, що Таїсія та Вікторія не змогли вийти до фіналу у вправах з булавами.

Напередодні Онофрійчук кваліфікувалася до вирішальної частини змагань з обручем та м'ячем.

Розклад чемпіонату Європи-2024 з художньої гімнастики

25 травня. 11:00. Фінал особистого багатоборства

25 травня. 18:45. Кваліфікації — групові вправи

26 травня. 11:10. Фінали вправ з окремими снарядами

26 травня. 14:45. Фінали групових вправ

Нагадаємо, що в групових вправах Україну представлятимуть: Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета.