Серце шалено б’ється, а в голові – порожнеча. Онопрієнко – про реакцію на обстріли Києва

Відома українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко розповіла про те, що відчувала під час ранкового обстрілу Києва, неподалік від епіцентру якого вона опинилася.

Відповідний пост спортсменка опублікувала на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Сьогодні я на власному досвіді відчула, що таке, коли смерть може бути за кілька секунд від тебе. І, чесно, словами дуже важко передати, що відбувається з тобою в цей момент... Перший вибух — і ти просто впадаєш у ступор. Другий — і ти вже не розумієш, що робити. Руки й ноги починають німіти, стають ватними. Серце шалено б'ється, а в голові — порожнеча. І найстрашніше — ти за одну секунду починаєш прощатися зі своїм життям. Згадуєш маму. Тата. Близьких. Людей, яких любиш. І одна думка: "Невже це все? Невже зараз я можу просто загинути?". А потім ти чуєш ще один вибух і розумієш, що це не страшний сон. Це реальність. Реальність, яку Росія приносить в наші міста вже стільки років", – заявила Онопрієнко.

Також спортсмена розповіла про своє ставлення до росіян.

"Я не хочу добирати "правильних" слів для тих, хто щодня запускає по наших містах ракети та дрони. Для мене це терористи. Люди, які свідомо несуть смерть, страх і руйнування в Україну. Я ненавиджу цю війну. Ненавиджу те, що через Росію українці змушені жити з постійним страхом за своє життя. Ненавиджу, що ми маємо вчитися виживати замість того, щоб просто жити. Сьогодні я ще раз відчула, наскільки тонка межа між "я живу своє життя " і "мене може не стати". І сьогодні в Києві ця межа для когось, на жаль, стала останньою — станом на зараз внаслідок російської атаки 23 вересня загинули дві людини, ще 25 людей поранені. Я була там. Я чула ці вибухи. Я відчула цей страх усім тілом. І я ніколи не буду сприймати це як щось нормальне. Бережіть себе. Обіймайте своїх близьких і кажіть "люблю" зараз. Ми не знаємо, скільки часу нам відведено", – додала українка.

Нагадаємо, вранці 23 вересня Росія завдала чергової масованої повітряної атаки на Київ із застосуванням ракет і БПЛА.

Раніше Онопрієнко підтримала рішення Софії Країнської та Варвари Чубарової на юніорському чемпіонаті Європи, де вони демонстративно проігнорували виконання гімнів Росії та Білорусі.