Онофрійчук кваліфікувалася до двох фіналів чемпіонату Європи

Українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла до двох фіналів чемпіонату Європи з художньої гімнастики, що проходить в угорському Будапешті.

Онофрійчук стала шостою у вправах з обручем та м'ячем. Українка набрала 33,750 та 34.300 балів відповідно. Вікторія Онопрієнко стала 11-ю у вправах з обручем та 44-ю у вправах із м'ячем.

Таїсія побореться за медалі в фіналі, що відбудеться в неділю, 26 травня. Початок — об 11:10 за київським часом.

У п'ятницю, 24 травня, о 10:00 відбудеться кваліфікація у вправах із булавами та стрічкою.

У групових вправах Україну представлятимуть: Марія Височанська, Діана Баєва, Аліна Мельник, Кіра Ширикіна, Валерія Перемета. Відбіркові змагання відбудуться в суботу, 25 травня. Початок — о 18:45 за київським часом.