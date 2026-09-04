Зіркова українська гімнастка вразила ефектним образом на Одеському кінофестивалі
Українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася з підписниками новими ефектними фотографіями після відвідування XVII Одеського міжнародного кінофестивалю.
Спортсменка показала кадри з червоної доріжки, де постала стильному образі.
На фотографіях Вікторія позувала у вишуканій чорній сукні, створивши елегантний та стриманий образ, разом із червоною сумочкою.
Фотосесія вийшла по-справжньому кінематографічною: червона доріжка, вечірня атмосфера та ефектний образ української спортсменки зробили кадри особливо яскравими.
Нагадаємо, минулого року Онопрієнко і Онофрійчук зійшли на п'єдестал Гран-прі в чеському Брно.
Раніше повідомлялося, що Вікторія вразила прихильників гарячою фотосесією у корсеті.