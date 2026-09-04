Зіркова українська гімнастка вразила ефектним образом на Одеському кінофестивалі

Українська художня гімнастка Вікторія Онопрієнко поділилася з підписниками новими ефектними фотографіями після відвідування XVII Одеського міжнародного кінофестивалю.

Спортсменка показала кадри з червоної доріжки, де постала стильному образі.

На фотографіях Вікторія позувала у вишуканій чорній сукні, створивши елегантний та стриманий образ, разом із червоною сумочкою.

Фотосесія вийшла по-справжньому кінематографічною: червона доріжка, вечірня атмосфера та ефектний образ української спортсменки зробили кадри особливо яскравими.

Нагадаємо, минулого року Онопрієнко і Онофрійчук зійшли на п'єдестал Гран-прі в чеському Брно.

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Раніше повідомлялося, що Вікторія вразила прихильників гарячою фотосесією у корсеті.