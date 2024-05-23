Українські юніорки не змогли вибороти медалі на чемпіонаті Європи

Українські юніорки Таїсія Редька та Ксенія Соломон не змогли вибороти медалі на чемпіонаті Європи в Будапешті (Угорщина).

Редька опинилася на 6 сходинці у вправах з обручем, отримавши 30,200 балів. Перше місце посіла румунка Амалія Ліка, срібло завоювала ізраїльтянка Альона Таль Франко, а бронзову нагороду отримала полька Олівія Маслов.

Соломон набрала 28,850 балів і також посіла 6 місце у фіналі з булавами, золото знову виборола Амалія Ліка, срібло — Аля Поніквар зі Словенії, а ось Альона Таль Франко в цьому фіналі опинилася на третьому місці.

Нагадаємо, українська гімнастка Таїсія Онофрійчук вийшла до двох фіналів ЧЄ, а Вікторія Онопрієнко не змогла кваліфікуватися до вирішальної частини змагань.