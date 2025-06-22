Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Гімнастика

Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику

Володимир Максименко — 22 червня 2025, 17:40
Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику
Sport 1

Ігор Дишук виграв бронзову медаль на Кубку світового виклику, який відбувся у Ташкенті.

У фінальному змаганні українець виконав вправу "кінь-махи", за яку отримав 13,400 балів.

Також на цьому етапі Україну представляв Богдан Супрун – 12,550 балів та шосте місце.

У фіналі зі змагань на кільцях Супрун посів п'яте місце (13,0 очок), а Дмитро Прудко – шосте (12,8).

Завтра, 23 червня, Супрун змагатиметься за нагороди в опорному стрибку, а Єгор Перепьолкін – у фіналах на паралельних брусах та перекладині.

Зазначимо, що на початку травня Дишук, Перепьолкін та Супрун підписали заяву про бойкот чемпіонату Європи через усунення головного тренера.

Спортивна гімнастика

Спортивна гімнастика

Олімпійська чемпіонка Барселони в 50-річному віці здобула медаль Кубку світу
Європейський готель поскаржився на погром у номері після українських гімнастів
Відверто скажу – я щиро обурена, – Захарова розкритикувала заяви Гутцайта
Абсурдне припущення: Захарова – про заборону спілкування між жіночою та чоловічою командами
Захарова: Гімнасти збірної України відверто мене ігнорують

Останні новини