Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику

Ігор Дишук виграв бронзову медаль на Кубку світового виклику, який відбувся у Ташкенті.

У фінальному змаганні українець виконав вправу "кінь-махи", за яку отримав 13,400 балів.

Також на цьому етапі Україну представляв Богдан Супрун – 12,550 балів та шосте місце.

У фіналі зі змагань на кільцях Супрун посів п'яте місце (13,0 очок), а Дмитро Прудко – шосте (12,8).

Завтра, 23 червня, Супрун змагатиметься за нагороди в опорному стрибку, а Єгор Перепьолкін – у фіналах на паралельних брусах та перекладині.

Зазначимо, що на початку травня Дишук, Перепьолкін та Супрун підписали заяву про бойкот чемпіонату Європи через усунення головного тренера.