Українець Дишук здобув бронзу на Кубку світового виклику
Sport 1
Ігор Дишук виграв бронзову медаль на Кубку світового виклику, який відбувся у Ташкенті.
У фінальному змаганні українець виконав вправу "кінь-махи", за яку отримав 13,400 балів.
Також на цьому етапі Україну представляв Богдан Супрун – 12,550 балів та шосте місце.
У фіналі зі змагань на кільцях Супрун посів п'яте місце (13,0 очок), а Дмитро Прудко – шосте (12,8).
Завтра, 23 червня, Супрун змагатиметься за нагороди в опорному стрибку, а Єгор Перепьолкін – у фіналах на паралельних брусах та перекладині.
Зазначимо, що на початку травня Дишук, Перепьолкін та Супрун підписали заяву про бойкот чемпіонату Європи через усунення головного тренера.