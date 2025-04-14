Тренер збірної України: Мені не сподобалися слова Ковтуна
Ілля Ковтун
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Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський засудив свого колишнього підопічного Іллю Ковтуна за його недавнє інтерв’ю.
Тренера цитує Суспільне.
"Я з ним не контактував, з Олімпіади не зв'язувався. Я сьогодні прочитав його інтерв'ю – мені не подобається, що він сказав. Країна, яка для тебе все зробила, в якій ти виріс, — і так казати... Для мене це неприємно", – заявив Сартинський.
Нагадаємо, напередодні Ковтун дав інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije, у якому пояснив своє рішення змінити спортивне громадянство на хорватське. Також спортсмен розповів, що досі триває процес отримання необхідних документів.
Нагадаємо, Ковтун – срібний призер Олімпіади-2024 і чотириразовий чемпіон Європи.