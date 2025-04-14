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Тренер збірної України: Мені не сподобалися слова Ковтуна

Олег Дідух — 14 квітня 2025, 22:09
Тренер збірної України: Мені не сподобалися слова Ковтуна
Ілля Ковтун
Getty Images

Головний тренер збірної України зі спортивної гімнастики Геннадій Сартинський засудив свого колишнього підопічного Іллю Ковтуна за його недавнє інтерв’ю.

Тренера цитує Суспільне.

"Я з ним не контактував, з Олімпіади не зв'язувався. Я сьогодні прочитав його інтерв'ю – мені не подобається, що він сказав. Країна, яка для тебе все зробила, в якій ти виріс, — і так казати... Для мене це неприємно", – заявив Сартинський.

Нагадаємо, напередодні Ковтун дав інтерв’ю хорватському виданню Glas Slavonije, у якому пояснив своє рішення змінити спортивне громадянство на хорватське. Також спортсмен розповів, що досі триває процес отримання необхідних документів.

Нагадаємо, Ковтун – срібний призер Олімпіади-2024 і чотириразовий чемпіон Європи.

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