Іспанську фігуристку дискваліфікували на 6 років після скандалу на Олімпіаді-2022

Іспанську фігуристку Лауру Баркеро було дискваліфіковано на шість років рішенням Спортивного арбітражного суду.

Про це повідомляє видання Нielo Еspano.

За підсумком угоди між Всесвітнім антидопінговим агенством та Міжнародним союзом ковзанярів було встановлено, що Баркеро не навмисно вжила заборонений метаболіт клостеболу. До тіла фігуристки він потрапив через крем.

У результаті справи, яка розглядалася протягом 2 років та 8 місяців було встановлено, що дискваліфікація Лаури Баркеро буде тривати до 21 лютого 2028 року (початок відсторонення – 22 лютого 2022-го).

Баркеро виступала разом з Марко Цандрон на Олімпіаді-2022 у Пекіні. Іспанська пара посіла 11 місце у парному фігурному катанні.