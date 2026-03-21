Онофрійчук виграла "золото" у багатоборстві на етапі Гран-прі в Марбельї

Українська грація Таїсія Онофрійчук виграла золоту медаль у багатоборстві на етапі Гран-прі в іспанській Марбельї.

Вона посіла перше місце з результатом 115,500 балів.

Ще ода представниця України Поліна Каріка стала сьомою, набравши 108,950.

"Срібло" виборола гімнастка з Узбекистану Тахміна Ікромова, а "бронзу" гімнастка з Польщі Ліліана Левінська.

Завдяки цьому результату Таїсія кваліфікувалась у всі 4 фінали змагань: у фінали з обручем, м'ячем та стрічкою – з найкращими кваліфікаційними результатами, у фінал з булавами – з восьмим.

Водночас Каріка виступить у фіналі з м'ячем.

Фінали в окремих видах пройдуть завтра, 22 березня, у кожному виступлять 8 найкращих гімнасток кваліфікації.

Напередодні Онофрійчук виграла 2 золоті медалі на Гра-прі у Талліні.