Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Гімнастика

Чемпіонка світу з художньої гімнастики потрапила в автомобільну аварію

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 16:50
Чемпіонка світу з художньої гімнастики потрапила в автомобільну аварію
Софія Раффаелі, Таїсія Онофрійчук та Дар'я Варфоломеєв
Getty Images

Італійська гімнастка Софія Раффаелі потрапила в автомобільну аварію.

Про це повідомляє Rai News.

Машина, в якій їхала 22-річна спортсменка, повертаючись з чемпіонату світу, зіткнулася з вантажівкою на трасі між Форлі та Чезеною

Раффаелі госпіталізували: вона отримала порізи на руці, але обійшлося без серйозних наслідків. 25 серпня вона повернулася до тренувань.

Як відомо, Софія виграла "бронзу" у багатоборстві та срібло у вправах з обручем. Вона є шестиразовою чемпіонкою світу (2022, 2023). На Іграх у Парижі італійка стала третьою в особистому багатоборстві.

Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна України здобула дві медалі та розділила 5-те підсумкове місце з Іспанією у медальному заліку.

ДТП Художня гімнастика

Художня гімнастика

Україна посіла 5-те місце у медальному заліку ЧС-2026 з художньої гімнастики
Онофрійчук стала срібною призеркою у фіналі з булавами на ЧС-2026
Україна посіла 8 місце в групових вправах з трьома обручами і двома парами булав на ЧС-2026 з художньої гімнастики
Вперше за 13 років: Онофрійчук стала чемпіонкою світу з художньої гімнастики
Збірна України зупинилася за крок до п'єдесталу у фіналі з групових вправ на ЧС-2026 з художньої гімнастики

Останні новини