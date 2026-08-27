Чемпіонка світу з художньої гімнастики потрапила в автомобільну аварію

Італійська гімнастка Софія Раффаелі потрапила в автомобільну аварію.

Про це повідомляє Rai News.

Машина, в якій їхала 22-річна спортсменка, повертаючись з чемпіонату світу, зіткнулася з вантажівкою на трасі між Форлі та Чезеною

Раффаелі госпіталізували: вона отримала порізи на руці, але обійшлося без серйозних наслідків. 25 серпня вона повернулася до тренувань.

Як відомо, Софія виграла "бронзу" у багатоборстві та срібло у вправах з обручем. Вона є шестиразовою чемпіонкою світу (2022, 2023). На Іграх у Парижі італійка стала третьою в особистому багатоборстві.

Нагадаємо, на ЧС-2026 збірна України здобула дві медалі та розділила 5-те підсумкове місце з Іспанією у медальному заліку.