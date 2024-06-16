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Онофрійчук та Онопрієнко здобули 6 нагород на Гран-прі в Чехії

Микола Дендак — 16 червня, 18:18
Онофрійчук та Онопрієнко здобули 6 нагород на Гран-прі в Чехії

Українки Таїсія Онофрійчук та Вікторія Онопрієнко здобули 6 нагород на Гран-Прі в чеському Брно.

Зокрема на вправах з обручем перше місце посіла Вікторія Онопрієнко (35,550), а на другій сходинці опинилася Таїсія Онофрійчук (34,250).

Подвійний подіум був і на вправах з м'ячем, де Онофрійчук здобула срібло (34,400), а Онопрієнко посіла третю сходинку (33,950). Також Вікторія перемогла у фіналі з булавами (33,550), а Таїсія здобула срібло у стрічці (30,600).

Нагадаємо, напередодні Онофрійчук та Онопрієнко посіли друге та третє місця відповідно в багатоборстві.

Вікторія Онопрієнко Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Таїсія Онофрійчук

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