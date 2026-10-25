Чепурний зупинився за крок від медалі ЧС-2026
Лідер збірної України Назар Чепурний посів четверте місце у фіналі змагань в опорному стрибку на чемпіонаті світу-2026 зі спортивної гімнастики.
Обидві спроби українець виконав зі складністю 5,2 бала. За перший стрибок він отримав 14,300 бала, за другий – 14,400. Із середнім результатом 14,350 бала Чепурний розділив четверту позицію з нейтральним спортсменом Арсенієм Духном. До бронзової нагороди українцеві забракло лише 0,016 бала.
Перемогу здобув вірменин Артур Давтян, який набрав 14,850 бала. Для нього це вже друге золото чемпіонатів світу в опорному стрибку – вперше він став чемпіоном у 2022 році.
Водночас Чепурний уперше залишився без медалі в цій дисципліні на світовій першості після двох бронзових нагород у 2023 та 2025 роках.
ЧС-2026. Опорний стрибок. Фінал
- Артур Давтян (Вірменія) – 14.850 бала
- Джейк Джерман (Велика Британія) – 14.650
- Себастьян Споневік (Норвегія) – 14.366
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4. Назар Чепурний (Україна) – 14.350
Збірна України завершила турнір без нагород. Востаннє "синьо-жовті" залишалися без медалей на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики до цього ще до 2013 року.
Нагадаємо, що Чепурний є чинним чемпіоном Європи в опорному стрибку. Він здобув "золото" наприкінці літа.