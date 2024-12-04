Тренерка Ковтуна дала коментар щодо чуток про зміну спортивного громадянства спортсменом

Тренерка Іллі Ковтуна Ірина Горбачова підтвердила, що гімнаст може змінити спортивне громадянство і виступати під прапором Хорватії.

Про це вона сказала у коментарі для Суспільне Спорт.

"Думки є, ми спілкувалися про це з президентом федерації, головним тренером. Думки є, до цього ми йшли не один день, а впродовж останніх років. Ми думаємо про це, але все буде вирішено та остаточно сказано пізніше. Треба все зважити та узгодити", – сказала тренерка.

Нагадаємо, раніше була інформація, що срібний призер Олімпіади-2024 може взяти спортивне громадянство Хорватії, оскільки останніми роками тренується і проживає саме там.

Зазначимо, що Горбачова у попередньому коментарі говорила, що до кінця року ситуація зі зміною громадянства стане відомою остаточно.