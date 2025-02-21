Тренер Ковтуна потрапила у номінацію European Gymnastics

Ірина Горбачова, яка є наставником срібного призера Олімпіади-2024 Іллі Ковтуна, потрапила у номінацію найкращого тренера року від Європейської гімнастики.

Про це йдеться на сайті організації.

Тренер привела свого підопічного Іллю Ковтуна до двох індивідуальних титулів чемпіона Європи та допомагла українській команді здобути другий титул чемпіона Європи в командному заліку.

Зазначається, що Горбачова одна з небагатьох жінок, які тренують на міжнародному елітному рівні в чоловічій гімнастиці.

Нагадаємо, у січні Ірина Горбачова разом з Іллею Ковтуном подали документи на зміну громадянства. Вони хочуть виступати за збірну Хорватії.