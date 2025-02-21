Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Тренер Ковтуна потрапила у номінацію European Gymnastics

Олександр Булава — 21 лютого 2025, 16:27
Тренер Ковтуна потрапила у номінацію European Gymnastics
Ілля Ковтун та Ірина Горбачева
facebook.com/IVGorbacheva

Ірина Горбачова, яка є наставником срібного призера Олімпіади-2024 Іллі Ковтуна, потрапила у номінацію найкращого тренера року від Європейської гімнастики.

Про це йдеться на сайті організації.

Тренер привела свого підопічного Іллю Ковтуна до двох індивідуальних титулів чемпіона Європи та допомагла українській команді здобути другий титул чемпіона Європи в командному заліку.

Зазначається, що Горбачова одна з небагатьох жінок, які тренують на міжнародному елітному рівні в чоловічій гімнастиці.

Нагадаємо, у січні Ірина Горбачова разом з Іллею Ковтуном подали документи на зміну громадянства. Вони хочуть виступати за збірну Хорватії.

Спортивна гімнастика Ілля Ковтун

Ілля Ковтун

Харлан: Рішення Ковтуна змінити громадянство – це його справа
Гутцайт: Я не знав, що Ковтун планує змінити громадянство
Захарова: Українська федерація вживатиме заходів щодо зміни громаданства Ковтуна
Це наслідок дій головного тренера: український гімнаст – про рішення Ковтуна
Ковтун може пропустити рік через зміну громадянства

Останні новини