Українська гімнастка завершила кар'єру у 19 років

Українська гімнастка Аліна Мельник оголосила про завершення кар'єри у 19 років через проблеми зі здоров'ям.

Про це спортсменка повідомила у власних соціальних мережах.

" Рішення про завершення спортивної кар’єри стало вкрай непростим. Здоров’я більше не дає мені займатися улюбленою гімнастикою. Я відчувала, що Олімпійські ігри – це мій останній вихід на килим. Пройшло не все так, як було в мене у планах, однак багато своїх мрій я здійснила", – написала Мельник.

За свою кар'єру гімнастка вигравала бронзову медаль чемпіонату світу у Валенсії (2023). Окрім того, Мельник ставала бронзовою (2024) та срібною (2023) медалісткою чемпіонатів Європи.

У 2023 році спортсменка отримала важку травму стопи, через яку вимушена була провести операцію та певний час витратити на реабілітацію.

Зазначимо, що на початку березня збірна України виграла 12 медалей на турнірі з художньої гімнастики.