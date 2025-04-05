Один з найсильніших в Україні: на війні загинув відомий альпініст

Війна забрала життя українського майстра спорту, члена альпклубу Одеса Тараса Цушка.

Про це повідомила Федерація альпінізму і скелелазіння України.

Цушко був одним із найсильніших альпіністів у нашій країні, членом збірної національної команди, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

З початку повномасштабного вторгнення Росії став на захист батьківщини.

"Тарас був доброзичливим, чуйним та надійним другом для всіх альпіністів Одеси. Він мріяв про відродження одеського альпінізму високих досягнень після закінчення війни. Щире співчуття сім'ї загиблого", – йдеться в повідомленні.

Прощання з Тарасом Цушко відбудеться 6 квітня. Відспівування заплановане на 11:00 у церкві поблизу Крижанівського цвинтаря.

Напередодні повідомлялося, що на війні загинув український легкоатлет Орест Малованюк.