Онофрійчук виграла 2 золотих медалі на етапі Гран-прі у Таллінні

У неділю, 1 березня, на етапі серії Гран-прі з художньої гімнастики FIG "Міс Валентин 2026" в Естонії відбулися фінали в окремих вправах.

Так, українська грація Таїсія Онофрійчук здобула дві золоті медалі. У фіналі з обручем Таїсія набрала 29.050 балів, випередивши представницю Болгарії Дару Стоянову.

У вправах зі стрічкою Онофрійчук показала результат 27.550 балів, залишивши позаду естонську та польську гімнасток.

Водночас у фіналі з м'ячем українка зупинилася за крок до "бронзи" та посіла шосту сходинку у вправах з булавами.

Етап Гран-прі у Таллінні

Вправи з обручем

Таїсія Онофрійчук (Україна) 29.050 Дара Стоянова (Болгарія) 27.600 Джованна Сантос да Сільва (Бразилія) 27.100

Вправи зі стрічкою

Таїсія Онофрійчук 27.550 Софія Яковлева (Естонія) 27.300 Ліліана Левинська (Польща) 27.200

Вчора, 28 лютого, Таїсія тріумфувала у багатоборстві на стартовому етапі серії.