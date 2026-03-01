Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Гімнастика

Онофрійчук виграла 2 золотих медалі на етапі Гран-прі у Таллінні

Олексій Мурзак — 1 березня 2026, 22:49
Онофрійчук виграла 2 золотих медалі на етапі Гран-прі у Таллінні
Таїсія Онофрійчук
Getty Images

У неділю, 1 березня, на етапі серії Гран-прі з художньої гімнастики FIG "Міс Валентин 2026" в Естонії відбулися фінали в окремих вправах.

Так, українська грація Таїсія Онофрійчук здобула дві золоті медалі. У фіналі з обручем Таїсія набрала 29.050 балів, випередивши представницю Болгарії Дару Стоянову.

У вправах зі стрічкою Онофрійчук показала результат 27.550 балів, залишивши позаду естонську та польську гімнасток.

Водночас у фіналі з м'ячем українка зупинилася за крок до "бронзи" та посіла шосту сходинку у вправах з булавами.

Етап Гран-прі у Таллінні

Вправи з обручем

  1. Таїсія Онофрійчук (Україна) 29.050
  2. Дара Стоянова (Болгарія) 27.600
  3. Джованна Сантос да Сільва (Бразилія) 27.100

Вправи зі стрічкою

  1. Таїсія Онофрійчук 27.550
  2. Софія Яковлева (Естонія) 27.300
  3. Ліліана Левинська (Польща) 27.200

Вчора, 28 лютого, Таїсія тріумфувала у багатоборстві на стартовому етапі серії.

Художня гімнастика Таїсія Онофрійчук

Художня гімнастика

Онофрійчук номіновано на звання найкращої гімнастки Європи у 2025 році
Підтримує війну проти України: російська гімнастка отримала нейтральний статус
Новий рекорд у 14 років: українська гімнастка вразила неймовірною кількістю виконаних фуете
Срібна призерка Парижа-2024 знайшла на вулиці гаманець зі значною сумою коштів. Відомо, що вона зробила
Погранична здобула перемогу на міжнародному турнірі з художньої гімнастики у Франції

Останні новини