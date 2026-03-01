Онофрійчук виграла 2 золотих медалі на етапі Гран-прі у Таллінні
Таїсія Онофрійчук
Getty Images
У неділю, 1 березня, на етапі серії Гран-прі з художньої гімнастики FIG "Міс Валентин 2026" в Естонії відбулися фінали в окремих вправах.
Так, українська грація Таїсія Онофрійчук здобула дві золоті медалі. У фіналі з обручем Таїсія набрала 29.050 балів, випередивши представницю Болгарії Дару Стоянову.
У вправах зі стрічкою Онофрійчук показала результат 27.550 балів, залишивши позаду естонську та польську гімнасток.
Водночас у фіналі з м'ячем українка зупинилася за крок до "бронзи" та посіла шосту сходинку у вправах з булавами.
Етап Гран-прі у Таллінні
Вправи з обручем
- Таїсія Онофрійчук (Україна) 29.050
- Дара Стоянова (Болгарія) 27.600
- Джованна Сантос да Сільва (Бразилія) 27.100
Вправи зі стрічкою
- Таїсія Онофрійчук 27.550
- Софія Яковлева (Естонія) 27.300
- Ліліана Левинська (Польща) 27.200
Вчора, 28 лютого, Таїсія тріумфувала у багатоборстві на стартовому етапі серії.