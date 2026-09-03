Олімпійська чемпіонка оголосила про повернення до елітної гімнастики

Американська гімнастка Джордан Чайлз оголосила про повернення до виступів в елітних змаганнях, маючи намір взяти участь на майбутніх Олімпійських іграх, які проходитимуть у 2028 році в американському Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє The Athletic. Деталі додає ESPN.

Своє рішення оприлюднила у відео із підписом "Лос-Анджелес 2028... ЧОМУ Б І НІ?", який озвучував шестиразовий чемпіон НБА Майкл Джордан.

Зауважимо, що Чайлз є власницею золотої медалі Олімпіади 2024 року в командній першості.

На цій же Олімпіаді американка здобула бронзову медаль у вільних вправах, проте згодом її позбавили нагороди після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS). Гімнастка піднялася з п'ятого на третє місце після того, як судді задовольнили протест її тренерки щодо оцінки складності вправи.

Однак Румунська федерація гімнастики та Ана Бэрбосу оскаржили це рішення в CAS, який встановив, що протест команди Чайлз було подано на чотири секунди пізніше за встановлений регламентом хвилинний ліміт.

Також 25-річна атлетка має у своєму доробку "срібло" OI-2020 в командній першості.

Американка є переможницею чемпіонату світу-2022 у командній першості. На цій же світовій першості двічі ставала "срібною" призеркою в опорних стрибках та вільних вправах.

Останні два роки Чайлз брала участь лише в студентських змаганнях.

Окрім Чайлз, серед представниць США у гімнастиці напередодні майбутньої Олімпіади такого нещодавно повідомили про своє повернення Суніса Лі та Джейд Кері. 19-разова чемпіонка світу Симона Байлз поки що не поділилась своїм рішенням.

Нагадаємо, що напередодні українець Валентин Гаврильченко став чемпіоном Європи серед юніорів в опорному стрибку.