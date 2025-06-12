Олімпійську чемпіонку Лос-Анджелеса, яка пережила смертельну хворобу, оштрафували на 100 доларів за водіння в нетверезому стані

Легенда гімнастики Мері Лу Реттон оштрафована на 100 доларів за водіння в нетверезому стані. Олімпійська чемпіонка 1984 року відмовилася визнавати свою провину, але зізналася, що підвела своїх рідних і фанатів.

Про це пише CNN.

Мері була затримана в її рідному місті Фермонт. Поліція зупинила її після звернень від водіїв, що автомобіль Porshe "рухається нерівномірно". Її звільнили з-під варти після сплати застави в розмірі 1500 доларів.

Суддя округу Меріон оштрафував її на 100 доларів, що відповідає правилам винесення покарань за перші правопорушення без обтяжуючих обставин, повідомив у своїй заяві її адвокат Едмунд Дж. Ролло.

У заяві, опублікованій через свого адвоката, 57-річна Реттон заявила, що бере на себе повну відповідальність за свої дії.

"Те, що сталося, було абсолютно неприйнятним. Я не виправдовуюся. Моїй родині, друзям та шанувальникам: я вас підвела, і мені за це дуже шкода. Я сповнена рішучості вчитися та розвиватися на основі цього досвіду, і я прагну зробити позитивні зміни у своєму житті. Я щиро ціную вашу турботу, підтримку та підтримку", – заявила Лу Реттон.

Реттон було 16 років, коли вона стала першою американською гімнасткою, яка виграла багатоборство на ОІ-1984, які проходили в Лос-Анджелесі . Вона також виграла дві срібні та дві бронзові медалі, що допомогло зробити гімнастику популярною в Сполучених Штатах.

У 2023 році родина Реттон повідомила, що вона одужує від рідкісної форми пневмонії, через яку потрапила до реанімації. Лікарі виявили, що рівень кисню в її організмі небезпечно низький.

Медична команда розглядала можливість підключення її до апарату штучної вентиляції легень, оскільки її стан погіршувався. Реттон пройшла кисневу терапію і після тижнів у лікарні її стан настільки покращився, що її можна було відпустити додому.