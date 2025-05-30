Олімпійську чемпіонку Лос-Анджелеса, яка пережила смертельну хворобу, заарештовано за водіння в нетверезому стані

Американська гімнастка Мері Лу Реттон була заарештована в її рідному місті Фермонт, штат Західна Вірджинії.

Про це повідомляє CNN.

Подія, про яку дізналася преса, сталася ще 17 травня. Поліція зупинила її після звернень від водіїв, що автомобіль Porshe "рухається нерівномірно".

Згідно з кримінальною заявою, від Реттон відчувався запах алкоголю, вона говорила невиразно, і вона не пройшла тест на тверезість. Поліцейські також повідомили, що помітили ємність з вином на пасажирському сидінні.

57-річна Реттон відмовилася від тесту на вміст алкоголю на дорозі та аналізу крові. Її звільнили з-під варти після сплати застави в розмірі 1500 доларів.

Реттон було 16 років, коли вона стала першою американською гімнасткою, яка виграла багатоборство на Олімпійських іграх 1984 року в Лос-Анджелесі.

На Іграх-1984 Мері Лу також здобула дві срібні та дві бронзові медалі. Це дало новий поштовх спортивній гімнастиці в США.

У 2023 році родина Реттон повідомила, що вона одужує від рідкісної форми пневмонії, через яку потрапила до реанімації. Лікарі виявили, що рівень кисню в її організмі небезпечно низький.

Медична команда розглядала можливість підключення її до апарату штучної вентиляції легень, оскільки її стан погіршувався. Реттон пройшла кисневу терапію і після тижнів у лікарні її виписали.

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