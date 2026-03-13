Скоро спливе ще один цікавий трансфер: Верняєв – про перехід Стельмаха до збірної Німеччини

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв відреагував на зміну спортивного громадянства Радомиром Стельмахом, який тепер виступатиме за збірну Німеччини.

Про це гімнаст розповів в Інстаграм.

Верняєв заявив, що незабаром ще один гімнаст покине українську команду.

"То це все ще просто виступ за німецький клуб, чи вже зміна громадянства? Українська федерація гімнастики, поясніть, будь ласка, для нас, простих. І це ще не остання новина, про яку знає наша улюблена федерація. Думаю, зовсім скоро спливе ще один цікавий трансфер – і федерації буде про що розповісти… Або змовчати", – написав Верняєв.

Нагадаємо, що вперше інформація про зміну громадянства Стельмаха з'явилася у грудні 2025 року. Тоді віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова повідомляла, що Стельмах не планує виступати за німецьку збірну.

Стельмах є вихованцем запорізької дитячо-юнацької школи. У 2020 році здобув золоту медаль юнацького чемпіонату Європи у командній першості разом з Іллею Ковтуном. Торік виборов перше місце на дорослому Євро. Також представляв Україну на Олімпійських іграх у Парижі-2024.

Зазначимо, що у липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Він зможе повернутися до виступів у 2026 році.