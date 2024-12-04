Це непідтверджена інформація: Гутцайт – про можливу зміну громадянства Ковтуном

Президент НОК України Вадим Гутцайт прокоментував можливу зміну громадянства срібним призером Олімпіади-2024 в Парижі, спортивним гімнастом Іллею Ковтуном.

Його слова цитує сайт Tribuna.com.

"Я чув ці чутки, але це ще не підтверджена інформація, офіційної ніде немає. Я як президент НОК і як людина, яка все своє життя опікується спортом, вважаю, що нам потрібно поспілкуватися і з тренеркою Іриною Горбачевою, і з Іллею Ковтуном. Вони весь час зараз за кордоном, знаю, що їм допомагають в країні, де вони знаходяться, і в них закінчується ця допомога".

Гутцайт підкреслив, що державним органам, в тому числі і НОК, треба якогомога швидше вирішити питання повернення Іллі Ковтуна та Ірини Горбачової додому.

"Нам потрібно як державі, і державним органам, і НОК, поспілкуватися, запропонувати, щоб вони повернулися додому. Зробити всі умови для топового, одного з найкращих у світі спортсменів, щоб він не залишав громадянство. Бо, на мій погляд, це буде неприпустимо – з нашого боку не зробити кроки, щоб запропонувати Іллі та його тренеру пані Ірині залишитися в Україні, надати всі умови. Для нас це дуже важливий спортсмен, який є українцем, вже представляв Україну на Олімпійських Іграх, виборов там медаль. Для нас важливо, щоб він не покинув нашу державу і не змінив громадянство", – заявив Вадим Гутцайт.

Нагадаємо, 4 грудня з’явилася інформація, що Ілля Ковтун та його тренерка Ірина Горбачова роздумують над змінною спортивного громадянства. Трохи пізніше тренерка Ковтуна прокоментувала дані чутки та негативно відгукнулась про підтримку зі сторони НОК.