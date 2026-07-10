Український гімнаст Стельмах отримав право виступати за збірну Німеччини

Чемпіон Європи Радомир Стельмах офіційно отримав право представляти збірну Німеччини на міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Німецька федерація гімнастики.

Головний тренер збірної Німеччини Єнс Мільбрадт привітав Стельмаха з отриманням дозволу на виступи та зазначив, що команда розраховує на його допомогу в підготовці до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі.

"Ми дуже раді за Радомира – як за чудову людину та талановитого спортсмена, що його бажання виступати за Німеччину нарешті здійснилося. Бажаю йому всього найкращого та великих успіхів. Сподіваємося, що він посилить нашу команду на шляху до Олімпійських ігор 2028 року", – сказав Мільбрадт.

Стельмах, який народився в Україні, у 2022 році виїхав до Німеччини після початку повномасштабного вторгнення Росії. Новим домом для 20-річного гімнаста стало місто Котбус, де він тренується на місцевій базі та виступає за клуб Котбус у німецькій Бундеслізі.

У лютому цього року спортсмен отримав громадянство Німеччини, а з січня 2025 року регулярно тренується з національною командою.

Стельмах у складі збірної України ставав чемпіоном Європи-2024 у командній першості. Також він здобув "золото" в багатоборстві на Європейському юнацькому олімпійському фестивалі 2022 року. Останнім міжнародним турніром для гімнаста у складі збірної України стали Олімпійські ігри-2024 у Парижі, де команда посіла п'яте місце.

Наприкінці минулого року віцепрезидентка Федерації гімнастики України Стелла Захарова спростувала інформацію про можливу зміну громадянства Радомиром Стельмахом.