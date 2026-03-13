Українська правда
Український гімнаст Стельмах, який ставав чемпіоном Європи, отримає громадянство Німеччини

Сергій Шаховець — 13 березня 2026, 14:25
Український гімнаст Радомир Стельмах отримає спортивне громадянство Німеччини.

Про це повідомив сайт Міжнародної федерації гімнастики.

Виконавчий комітет World Gymnastics ухвалив рішення, за яким Стельмах отримає спортивне громадянство Німеччини, проте перехід набуде чинності лише через рік.

20-річний гімнаст уже внесений до кадрового реєстру спортсменів Німецького гімнастичного союзу (DTB) на 2026 рік.

Зазначимо, що Стельмах у складі збірної України ставав чемпіоном Європи-2024 у командній першості.

Нагадаємо, що вперше інформація про зміну громадянства Стельмаха з'явилася у грудні 2025 року. Тоді віцепрезидентка Української федерації гімнастики Стелла Захарова повідомляла, що Стельмах не планує виступати за німецьку збірну.

У липні 2025 року срібний призер Олімпійських ігор 2024 Ілля Ковтун змінив українське громадянство на хорватське. Він зможе повернутися до виступів у 2026 році.

