Ковтун: Ми з Верняєвим не можемо потягнути всю команду

Український гімнаст Ілля Ковтун вважає, що для успіху України в командному багатоборстві необхідний ще один спортсмен, який може виконувати вправи на кількох снарядах.

Про це срібний призер Олімпійських ігор-2024 у Парижі заявив порталу Sport24.ua.

"Дивіться, командою ми виступили, як могли, гарно. На жаль, деякі хлопці не дуже бажають працювати у багатоборстві, а нас двоє: лише я і Олег. Ми не можемо потягнути самі цілу команду. Потрібен третій багатоборець, який буде підстраховувати нас, і ще дві людини, які будуть робити по три снаряди, по два, або два і чотири.

Але, на жаль, молоді спортсмени не дуже хочуть робити багатоборства. Хочуть робити тільки одну або дві вправи. Через це трошки нам було важко у командному фіналі, бо не вистачило балів і зусиль, які докладали хлопці. У фіналі стрибків були Ігор Радівілов та Назар Чепурний. Вони виконали добре, але інші спортсмени виконали трошки краще. І через це там було дуже важко здобути медаль. Багатоборство ми з Олегом пройшли на свій максимум, зробили все, що могли, але трішечки не вистачило до п'єдесталу.

На коні було важко, адже там спортсмени, які три роки дуже багато працювали, їздили на всі змагання, заробляли собі рейтинг, щоб показати всім, що вони хороші спортсмени на цьому приладі. Там теж було важко здобути медалі. Взагалі вважаю, що наша збірна виступила набагато краще, ніж на Іграх у Токіо" – розповів Ковтун.

Лідер української збірної зі спортивною гімнастики виборов срібло у своїй коронній дисципліні – паралельні бруси. Напередодні 20-річний черкасець став четвертим у найпрестижнішому виді змагань у спортивній гімнастиці — багатоборстві. Українцю не вистачило 2 десятих для завоювання бронзової медалі. Також Ілля став четвертим у вільних вправах.

Для Ковтуна це були другі Олімпійські ігри. 20-річний гімнаст посів сьоме місце в командній першості в Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році), а також став одинадцятим в одиночному багатоборстві. Черкасець є дворазовим призером чемпіонатів світу — срібло 2023 року в бельгійському Антверпені та бронза 2021-го в Кітакюсю (Японія).

Олег Верняєв на Олімпіаді-2024 посів восьме місце в одиночному багатоборстві та п'яте у вправах на коні. Верняєв є дворазовим призером Олімпійських ігор. У Ріо-2016 уродженець Донецька завоював золото на паралельних брусах та срібло в багатоборстві. Також Олег є багаторазовим призером чемпіонатів світу, зокрема він здобував золото на паралельних брусах в китайському Наньніні-2014.

Раніше чоловіча українська команда, у складі Радомира Стельмаха, Назара Чепурного, Олега Верняєва та Іллі Ковтуна, посіла 5 місце у командному багатоборстві з результатом 254,761 бала. Також Чепурний та Радівілов виступили в опорному стрибку, українці посіли шосте та восьме місце відповідно.