Діло дійшло до госпіталізації: відому іспанську легкоатлетку на тренуванні збила корова

Іспанську бігунку на витривалість Сару Алонсо Мартінес під час пробіжки травмувала корова.

Про це вона повідомила в своєму Instagram.

"Це може звучати як жарт, але, за словами лікарні, у них було два таких випадки за останні роки. Літо та цей рік поки що пройшли так добре. Але цей випадок – жах", – додала спортсменка.

Алонсо повідомила про перелом ребра. Бігунка також отримала інші травми.

26-річна іспанка змагається в бігу по гірській місцевості. У 2021 році вона стала чемпіонкою Іспанії з трейлингу, а через рік виграла марафон "Монблан".

Змагання "Монблан Ультратрейл" тривають щорічно з 2001 року. Спортсмени на вибір можуть долати різні дистанції.

Трейлраннінг (trail running) – спортивна дисципліна, що передбачає біг природним рельєфом у вільному темпі або в рамках змагання.

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Нагадаємо, кілька тижнів тому зірковий французький біатлоніст Ерік Перро успішно пробіг марафон "Монблан".