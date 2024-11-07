Українець Ковтун виграв престижний турнір зі спортивної гімнастики у Швейцарії

Український спортсмен Ілля Ковтун переміг на турнірі зі спортивної гімнастики, який проходив у швейцарському місті Балерна.

Про це інформує пресслужба 41-го меморіалу Артуро Гандера.

Змагання відбувалися у форматі багатоборства. Чоловіки мали виконати вправи у чотирьох дисциплінах на власний вибір.

Ковтун змагався у вільних вправах (14,450), вправах на коні (12,650), опорному стрибку (14,500) та паралельних брусах (15,500).

Загалом він набрав 57,100 балів, що дозволило виграти загальний залік. Друге місце посів канадець Фелікс Дольчі – 55,850. Бразилець Кайо Соуза показав результат 55,400 і став третім.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Ілля здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах.