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Українець Ковтун виграв престижний турнір зі спортивної гімнастики у Швейцарії

Руслан Травкін — 7 листопада 2024, 10:03
Українець Ковтун виграв престижний турнір зі спортивної гімнастики у Швейцарії
Ілля Ковтун (по центру)
memorialgander

Український спортсмен Ілля Ковтун переміг на турнірі зі спортивної гімнастики, який проходив у швейцарському місті Балерна.

Про це інформує пресслужба 41-го меморіалу Артуро Гандера.

Змагання відбувалися у форматі багатоборства. Чоловіки мали виконати вправи у чотирьох дисциплінах на власний вибір.

Ковтун змагався у вільних вправах (14,450), вправах на коні (12,650), опорному стрибку (14,500) та паралельних брусах (15,500).

Загалом він набрав 57,100 балів, що дозволило виграти загальний залік. Друге місце посів канадець Фелікс Дольчі – 55,850. Бразилець Кайо Соуза показав результат 55,400 і став третім.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх у Парижі Ілля здобув срібну медаль у вправах на паралельних брусах.

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