Українські гімнасти кваліфікувалися до п'яти особистих фіналів Олімпійських ігор

За підсумками кваліфікації чоловічого командного багатоборства на Олімпійських іграх-2024 зі спортивної гімнастики визначилися спортсмени, що змагатимуться в особистих медальних турнірах.

До особистого багатоборства відбиралися Олег Верняєв та Ілля Ковтун, які посіли сьоме та одинадцяте місце в заліку відповідно. Окрім того, Ковтун та Верняєв вийшли до двох фіналів на окремих снарядах. Ілля та Олег разом кваліфікувалися до фіналу у вправах на паралельних брусах, а також Ковтун побореться за медалі у вільних вправах, а Верняєв у вправах на коні.

Ще двоє українських гімнастів Назар Чепурний та Ігор Радівілов змагатимуться в опорному стрибку.

Зазначимо, що фінал у командному багатоборстві за участі збірної України на Олімпіаді-2024 відбудеться у понеділок, 29 липня. Медалі в особистому багатоборстві розіграють 31 липня, а в окремих дисциплінах 3-5 серпня.