У віці 18 років померла українська гімнастка та фіналістка "Україна має талант 4" Емілі Москаленко

Українська гімнастка, танцівниця та фіналістка шоу "Україна має талант 4" Емілі Москаленко померла у віці 18 років.

Трагічну новину повідомила її мама Тетяна в соцмережі Facebook.

Про причину смерті нічого невідомо.

"Біль. Прошу без запитань. Ти завжди в моєму серці. Спи, моя дівчинко", – написала Тетяна.

Згодом вона видалила відео, в якому повідомила про трагічну звістку.

Емілі стала відома після участі в талант-шоу "Україна має талант 4" в 2012 році, коли їй було всього 5 років. Вона продемонструвала на сцені вражаючу гнучкість та акторський талант у своїх танцях.

Після участі в шоу дівчинка продовжила розвивати свій талант. З шести років Москаленко займалася pole dance та чирлідингом. Згодом брала участь у міжнародних змаганнях у Румунії, Німеччині, Бельгії, Іспанії, В’єтнамі та Австралії та отримала чимало нагород за свою гнучкість.

Останні роки родина Москаленко жила в Києві, а Емілі виїжджала до Канади та США, де навчалася акторської майстерності та моделінгу.

Раніше повідомлялося, що 32-річний латвійський баскетболіст Яніс Тімма, відомий своїм шлюбом з колишньою українською співачкою Анною Седоковою, наклав на себе руки у Москві.