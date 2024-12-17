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Ексгравець збірної Латвії вчинив самогубство. Причиною стало розлучення зі скандальною українською співачкою – ЗМІ

Руслан Травкін — 17 грудня 2024, 08:17
Ексгравець збірної Латвії вчинив самогубство. Причиною стало розлучення зі скандальною українською співачкою – ЗМІ
Яніс Тімма
FIBA

Латвійський баскетболіст Яніс Тімма знайдений мертвим в одному з готелів Москви.

Про це пише BasketNews з посиланням на росЗМІ.

32-річний гравець у себе в Instagram в останні дні часто присвячував stories українській співачці Анні Сєдаковій, яка вже тривалий час проживає в Росії. Вона ніяк не засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

9 грудня стало відомо, що співачка офіційно розлучилася з Тіммою. Вони перебували в стосунках із літа 2019 року. Через рік одружилися. Пара спільних дітей не мала.

Сєдакова мала трьох дітей від трьох різних чоловіків. Першим її чоловіком був футболіст київського Динамо Валентин Белькевич. У шлюбі вони перебували з червня 2004 до січня 2006.

Як пише Jauns.lv, Тімма провів 56 матчів за збірну Латвії. Він виступав за Олімпіакос, Басконію, Дарушшафаку, Обрадойро та російські клуби. 

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