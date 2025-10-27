Українська правда
Чепурний: Бронза? Думав, що у фінал не зможу потрапити

Олег Дідух — 27 жовтня 2025, 18:08
Український гімнаст Назар Чепурний зізнався, що не очікував завоювати бронзу чемпіонату світу-2025 у опорному стрибку.

Слова спортсмена наводить Суспільне спорт.

"Не те, що не очікував — думав, що і у фінал не зможу потрапити. Не знаю, чомусь мені так здавалося. Через загальний настрій підготовки, що все пішло не за планом — взагалі не вірив, що якийсь результат може бути. Але, відштовхуючись від ситуації, мав виконувати свою роботу, і цього, слава богу, вистачило", – заявив українець.

Нагадаємо, перед чемпіонатом світу Черупний травмував палець року, через що виступив на чемпіонаті світу лише в одній дисципліні.

Для Назара Чепурного ця бронза чемпіонату світу стала вже другою поспіль у кар'єрі. У 2023 році на турнірі в Антверпені він також завершив змагання на третьому місці.

Для України ця медаль стала першою та єдиною на чемпіонаті світу 2025 року. На нагороду претендував ще й Владислав Грико, проте він не зміг стати призером у багатоборстві.

