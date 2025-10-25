Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу-2025 в опорному стрибку

Український гімнаст Назар Чепурний виграв бронзову медаль чемпіонату світу з гімнастики 2025 року, який проходить в індонезійській Джакарті.

Сьогодні, 25 жовтня, відбувся фінал світової першості з гімнастики в опорному стрибку. Чепурний змагався за нагороди у своїй коронній вправі з сімома іншими спортсменами.

За підсумком двох стрибків Назар отримав середній бал 14,483 бала, чого вистачило для того, щоб стати бронзовим призером чемпіонату світу.

Варто зазначити, що Чепурний претендував і на срібло, але Артур Давтян, який виступав останнім, перевершив результат 23-річного українця. Вірменину не вистачило всього 0,034 бала, щоб випередити філіппінця Карлоса Юло, який виборов статус чемпіона світу.

Чемпіонат світу-2025. Опорний стрибок. Чоловіки

Карлос Юло (Філіппіни) – 14,866 бала; Артур Давтян (Вірменія) – 14,833; Назар Чепурний (Україна) – 14,483.

Для Назара Чепурного ця бронза чемпіонату світу стала вже другою поспіль у кар'єрі. У 2023 році на турнірі в Антверпені він також завершив змагання на третьому місці.

Нагадаємо, що для України ця медаль стала першою та єдиною на чемпіонаті світу 2025 року. На нагороду претендував ще й Владислав Грико, проте він не зміг стати призером у багатоборстві.