Чепурний став бронзовим призером чемпіонату світу-2025 в опорному стрибку
Український гімнаст Назар Чепурний виграв бронзову медаль чемпіонату світу з гімнастики 2025 року, який проходить в індонезійській Джакарті.
Сьогодні, 25 жовтня, відбувся фінал світової першості з гімнастики в опорному стрибку. Чепурний змагався за нагороди у своїй коронній вправі з сімома іншими спортсменами.
За підсумком двох стрибків Назар отримав середній бал 14,483 бала, чого вистачило для того, щоб стати бронзовим призером чемпіонату світу.
Варто зазначити, що Чепурний претендував і на срібло, але Артур Давтян, який виступав останнім, перевершив результат 23-річного українця. Вірменину не вистачило всього 0,034 бала, щоб випередити філіппінця Карлоса Юло, який виборов статус чемпіона світу.
Чемпіонат світу-2025. Опорний стрибок. Чоловіки
- Карлос Юло (Філіппіни) – 14,866 бала;
- Артур Давтян (Вірменія) – 14,833;
- Назар Чепурний (Україна) – 14,483.
Для Назара Чепурного ця бронза чемпіонату світу стала вже другою поспіль у кар'єрі. У 2023 році на турнірі в Антверпені він також завершив змагання на третьому місці.
Нагадаємо, що для України ця медаль стала першою та єдиною на чемпіонаті світу 2025 року. На нагороду претендував ще й Владислав Грико, проте він не зміг стати призером у багатоборстві.