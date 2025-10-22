Грико завершив без медалі дебютний фінал чемпіонату світу-2025 у багатоборстві

Сьогодні, 22 жовтня, в індонезійській Джакарті відбувся фінал багатоборства чемпіонату світу з гімнастики 2025 року, у якому українець Владислав Грико посів 22-е місце.

Для 28-річного спортсмена цей фінал багатоборства на рівні світової першості став першим у кар'єрі. Він єдиний з усіх українців пробився до медальних змагань багатоборства.

Свій найкращий результат Грико продемонстрував одразу в двох категоріях: на паралельних брусах та перекладині Владислав заробив по 13,166 бала. На 0,1 бала менше він отримав за програму в опорному стрибку.

Не найкращі результати Грико показав на кільцях (12,300 бала), коні (11,600 бала) та у вільних вправах (11,333 бала), де він отримав свій єдиний штраф -0,3 бала. Із загальним показником 74,631 Владислав став 22-м

Втретє поспіль золото чемпіонату світу здобув японець Дайкі Хасімото (85,131 бала). Срібним призером став Чжан Бохен з Китаю (84,333). Також свою першу медаль світової першості у кар'єрі виграв швейцарець Ной Зайферт, який посів третє місце (82,831 бала).

Чемпіонат світу-2025. Багатоборство. Чоловіки

Дайкі Хасімото (Японія) – 85,131 бала; Чжан Бохен (Китай) – 84,333; Ной Зайферт (Швейцарія) – 82,831.

...

22. Владислав Грико (Україна) – 74,631.

Нагадаємо, що попереду у України буде ще один фінал чемпіонату світу 2025 року: Назар Чепурний змагатиметься за золото в опорному стрибку. Цей фінал відбудеться 25 жовтня. Старт змагань запланований на 10:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що Україна залишилася без жіночих фіналів на чемпіонаті світу-2025.