Жіноча збірна України розгромила Угорщину в товариському матчі

Жіноча збірна України з футзалу провела свій другий товариський матч проти команди Угорщини.

Після нічиєї в першій зустрічі сьогоднішня гра завершилася впевненою перемогою "синьо-жовтих" із сухим рахунком 3:0.

Поліна Дрозд вивела Україну вперед вже на 5-й хвилині гри. Згодом Софія Ковшик подвоїла перевагу українок, опинившись першою на добиванні, а наприкінці тайму "синьо-жовті" довели рахунок до розгромного.

Товариський матч з футзалу

10 вересня

Угорщина – Україна 0:3 (0:3)

Це був заключний спаринг збірної перед еліт-раундом відбору на Євро-2027.

Нагадаємо, за путівку на чемпіонат Європи збірна України побореться з Польщею, Бельгією та Норвегією.

Відбіркові поєдинки пройдуть у період з 6 по 11 жовтня 2026 року. Переможці груп та два найкращих других місця виходять на Євро-2027 напряму, ще одна путівка буде розіграна у межах плейоф.

Як відомо, 20-21 березня українська збірна зіграла два контрольні поєдинки проти Словаччини. Обидві гри закінчились розгромними перемогами "синьо-жовтих" – 7:0 та 7:1.

Раніше українські футзальні клуби ХІТ та Атлетик Футзал дізналися розклад матчів в основному раунді Ліги чемпіонів в сезоні– 2026/27.