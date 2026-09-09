Жіноча збірна України втратила перемогу над Угорщиною у товариському матчі

У середу, 9 вересня, жіноча збірна України з футзалу провела товариський матч, у якому зіграла внічию з командою Угорщини.

Зустріч завершилася з рахунком 1:1.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок у середині 1-го тайму зусиллями Дар'ї Ковшик, якій асистувала рідна сестра Софія.

Втім, втримати перемогу українки не змогли, адже за 4 хвилини до завершення основного часу суперниці змогли відновити паритет та звести матч до нічиєї.

У четвер, 10 вересня, команди проведуть ще один спаринг. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

Товариський матч з футзалу

9 вересня

Угорщина – Україна 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 10 Ковшик, 1:1 – 36 Горват

Напередодні українські футзальні клуби ХІТ та Атлетик Футзал дізналися розклад матчів в основному раунді Ліги чемпіонів в сезоні- 2026/27.