Збірна України U-19 розписала бойову нічию з Словенію та зайняла 5-е місце на Futsal Week Summer Cup-2026

Юнацька збірна України (U-19) з футзалу провела свій заключний матч на турнірі Futsal Week Summer Cup-2026, який триває у Хорватії, де зіграла бойову нічию з командою Словенії.

Зустріч завершилася з рахунком 4:4.

Команда Ігоря Москвичова поступалася у два мʼячі на початку другого тайму, але згодом оформила камбек та навіть вийшла вперед, однак за 30 секунд на фінального свистка втратила перемогу, розділивши у підсумку зі словенцями 5-те місце на турнірі.

Futsal Week Summer Cup-2026

28 червня

Україна U-19 – Словенія U-19 4:4

Голи: Гайдучик, 26, 40, Малиновський, 36, Ткачук, 37 – Чех, 11, 38, Перушек, 24, Праг, 40

Нагадаємо, напередодні відбулося жеребкування основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу з футзалу-2028, де своїх суперників дізналась збірна України.