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Дівоча збірна України програла Італії у контрольному матчі

Олексій Мурзак — 26 червня 2026, 23:32
Дівоча збірна України програла Італії у контрольному матчі
АФУ

У п'ятницю, 26 червня, дівоча збірна України U-19 провела контрольний матч проти одноліток з Італії, у якому зазнала поразки.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

Голами у складі "синьо-жовтих" відзначилися Валерія Юхновець та Валентина Супрядкіна.

Товариський матч з футзалу

Італія U-19 – Україна U-19 3:2

Вже у суботу, 27 червня, відбудеться ще один спаринг між дівочими збірними Італії та України. Початок матчу – о 17:30 за київським часом.

Напередодні юнацька збірна України (U-19) з футзалу здобула другу перемогу на турнірі Futsal Week Summer Cup-2026, який триває у Хорватії.

збірна України U-19 з футзалу

збірна України U-19 з футзалу

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