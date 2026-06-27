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Збірна України U-19 зіграла результативну нічию у контрольному матчі з командою Італії

Олексій Мурзак — 27 червня 2026, 23:39
Збірна України U-19 зіграла результативну нічию у контрольному матчі з командою Італії
АФУ

У суботу, 27 червня, дівоча збірна України U-19 провела другий контрольний матч проти одноліток з Італії, у якому зіграла внічию.

Зустріч завершилася з рахунком 4:4.

Зазначимо, що восени обидві команди візьмуть участь у Юнацьких Олімпійських іграх – на груповому етапі вони зіграють у різних квартетах.

Товариський матч з футзалу

Італія U-19 – Україна U-19 4:4

Нагадаємо, у першому спарингу "синьо-жовті" зазнали поразки 2:3.

Напередодні юнацька збірна України (U-19) з футзалу здобула другу перемогу на турнірі Futsal Week Summer Cup-2026, який триває у Хорватії.

збірна України U-19 з футзалу

збірна України U-19 з футзалу

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