Україна програла Казахстану, проте вийшла у плей-оф чемпіонату Європи з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу поступилася Казахстану в третьому матчі чемпіонату Європи.
Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українці швидко пропустили два м'ячі, проте змогли скоротити відставання ще в першому таймі після прямого удару зі штрафного удару.
Проте, на початку другого тайму казахи відновили перевагу у два м'ячі. Під кінець гри Україна змогла знову забити та відновити інтригу. Проте цього не вистачило, щоб вирвати хоча б нічию.
Чемпіонат Європи з мініфутболу
Груповий етап, група В
Третій тур, 3 червня
Казахстан — Україна 3:2 (2:1)
Нагадаємо, збірна України потрапила в групу В. У першому матчі "синьо-жовті" зуміли впевнено переграли Англію (5:2), а в другому мінімально здолали Грецію.
Наразі в українців та казахстанців по 6 очок. 3 бали має Греція, в Англії — 0, проте вони ще зіграють матч між собою. Перемога України над греками забезпечила їм перевагу за рівної кількості очок, тому "синьо-жовті" гарантовано вийдуть в наступний етап з другої сходинки.
Зазначимо, що в плей-оф виходять перше та друге місце кожної групи та 4 найкращі команди, які фінішують третіми.