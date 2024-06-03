Україна програла Казахстану, проте вийшла у плей-оф чемпіонату Європи з мініфутболу

Збірна України з мініфутболу поступилася Казахстану в третьому матчі чемпіонату Європи.

Поєдинок завершився з рахунком 3:2. Українці швидко пропустили два м'ячі, проте змогли скоротити відставання ще в першому таймі після прямого удару зі штрафного удару.

Проте, на початку другого тайму казахи відновили перевагу у два м'ячі. Під кінець гри Україна змогла знову забити та відновити інтригу. Проте цього не вистачило, щоб вирвати хоча б нічию.

Чемпіонат Європи з мініфутболу

Груповий етап, група В

Третій тур, 3 червня

Казахстан — Україна 3:2 (2:1)

Нагадаємо, збірна України потрапила в групу В. У першому матчі "синьо-жовті" зуміли впевнено переграли Англію (5:2), а в другому мінімально здолали Грецію.

Наразі в українців та казахстанців по 6 очок. 3 бали має Греція, в Англії — 0, проте вони ще зіграють матч між собою. Перемога України над греками забезпечила їм перевагу за рівної кількості очок, тому "синьо-жовті" гарантовано вийдуть в наступний етап з другої сходинки.

Зазначимо, що в плей-оф виходять перше та друге місце кожної групи та 4 найкращі команди, які фінішують третіми.