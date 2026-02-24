Українська правда
Юнацька збірна України перемогла у спарингу команду Португалії

Олексій Мурзак — 24 лютого 2026, 22:03
У вівторок, 24 лютого, юнацька збірна України U-18 провела перший з двох запланованих спарингів проти команди Португалії U-17.

Перший раунд завершився перемогою підопічних Ігоря Москвичова з рахунком 4:2.

Зазначимо, що на початок поєдинку українці вийшли у футболках з написом "Ми хочемо бути останнім поколінням, яке бачить війну".

Другий контрольний матч між командами відбудеться вже завтра, 25 лютого, початок о 19:00 за київським часом.

Товариський матч з футзалу

Португалія U-17 – Україна U-18 2:4

Нагадаємо, у листопаді минулого року юнацька збірна України U-18 зуміла посісти друге місце на чемпіонаті світу 2025 року з футзалу серед учнів.

Напередодні жіноча збірна України провела два спаринги проти команди Франції, де зазнала поразок.

